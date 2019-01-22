ليفربول ومانشستر يونايتد يتصارعان على جوهرة برتغالية

قالت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، إن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد دخلا في منافسة شرسة على ضم جوهرة نادي بنفيكا البرتغالي، جواو فليكس.

ويعتبر جواو فليكس البالغ من العمر 19 عامًا، أحد أبرز المواهب الشابة في البرتغال، وينتظره مستقبل باهر، بحسب المتابعين للكرة الأوروبية، وسبق ترشيحه لجائزة أفضل لاعب شاب في القارة الأوروبية.

وأشارت “ريكورد”، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن نادي ليفربول تقدّم بعرض رسمي لضم فليكس مقابل 61 مليون جنيه إسترليني، إلا أن بنفيكا رفض العرض.

ويملك فليكس شرطًا جزائيًا في عقده رفقة بنفيكا يبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة البرتغالية واسعة الانتشار، أن نادي مانشستر يونايتد يرغب أيضًا في ضم جواو فليكس، في إطار سعي إدارة المانيو لتجديد صفوف الفريق بلاعبين شباب، خلال الفترة المقبلة.

وتألق فليكس رفقة بنفيكا في مركز لاعب الوسط المهاجم.

وشارك في 10 مباريات بالدوري البرتغالي، أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع هدفاً آخر، ويعتبر أحد اللاعبين الأساسيين في منتخب البرتغال تحت 21 عامًا.