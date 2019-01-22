نيمار يغازل مانشستر يونايتد ويتحدث عن ريال مدريد

قالت صحيفة “صن” البريطانية، إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع مسؤولي نادي مانشستر يونايتد في حالة تأهب؛ بعد التصريحات التي أدلى بها النجم البرازيلي أمس.

وأشارت إلى أن اسم نيمار دائمًا ما يرتبط بالانتقال إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن نادي مانشستر يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع أغلى لاعب في العالم.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الإسباني.

وقال نيمار في تصريحات لقناة “كنال بلس” الفرنسية: “مانشستر يونايتد نادٍ عظيم، وهو أحد أكبر الأندية في العالم، ولديه العديد من اللاعبين المميزين الذين يستطيعون حسم أي مباراة”.

وأكد نيمار، في وقت سابق، أن أي لاعب عظيم يتمنى أن يلعب في الدوري الإنجليزي.

وتأتي تصريحات نيمار قبل الموقعة المرتقبة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 12 فبراير المقبل في أولد ترافورد، بينما يستضيف ملعب حديقة الأمراء لقاء الإياب يوم 6 مارس.

وحول شائعات رحيله عن باريس سان جيرمان إلى نادي ريال مدريد، قال نيمار: “هناك العديد من الشائعات التي تطاردني منذ فترة طويلة، ولكنني سأعلن عن وجهتي المقبلة في الوقت الذي تكون فيه خطوات جادة تتعلق بهذا الأمر”.