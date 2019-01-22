ضربة قوية لآرسنال بغياب هيكتور بيليرين عن ما تبقى من الموسم

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لآرسنال سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي لركبته في فوز المدفعجية 2/0 على تشيلسي، في الدوري الإنجليزي، السبت الماضي.

وكان الشيء الوحيد السيّئ لآرسنال خلال المباراة إصابة الظهير الأيمن وخروجه من الملعب على محفة بسبب إصابة في الركبة.

وخضع الدولي الإسباني السابق لفحوصات الليلة الماضية، كشفت ضرورة خضوعه لجراحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته.

وقال مصدر مقرب من بيليرين لصحيفة “صن” البريطانية: “نسعى للحصول على استشارات طبية أخرى لكن الأمر لا يبدو جيدًا. الإصابة قد تبعده عن الملاعب 9 أشهر”.

وتعرَّض بيليرين، البالغ من العمر 23 عامًا، للإصابة خلال التحام مع روس باركلي لاعب تشيلسي في الدقيقة الـ 70 من المباراة التي أقيمت في ملعب الإمارات.

وانتظر النادي يومين لفحص اللاعب نظرًا لأن تورم الركبة كان شديدًا للغاية، وسيتم مشاورة الطاقم الطبي بالنادي وكذلك أطباء آخرين بشأن اتخاذ قرار فاصل بشأن خضوع اللاعب لعملية جراحية.

ويأتي غياب اللاعب عن تشكيلة الإسباني أوناي إيمري في سعيه لقيادة النادي إلى أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويغيب روب هولدينغ عن آرسنال لنهاية الموسم وكذلك داني ويلبيك بسبب إصابة بكسر في الكاحل تعرّض لها في نوفمبر الماضي.

ورغم ذلك استبعد إيمري التعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ سيعتمد على آينسلي ميتلاند-نايلز وستيفان ليختشتاينر.