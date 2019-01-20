تقارير: ألفارو موراتا يرفض نادي برشلونة ويوقع عقدًا مع أتلتيكو مدريد

ذكرت محطة “كادينا كوب” الإذاعية الإسبانية أن ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي وقّع عقدًا مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن موراتا طار إلى إسبانيا من أجل التفاوض مع أتلتيكو مدريد أو برشلونة، لكن يبدو أنه اختار اللعب في نادي العاصمة.

وشارك موراتا أساسيًا في 24 مباراة بالدوري فقط مع تشيلسي الموسم الماضي بعد انتقاله من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 58 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار)، وسجل 11 هدفًا مع فريقه الذي احتل المركز الخامس ليفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح موراتا (26 عامًا) صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ تشيلسي عندما انضم تحت قيادة أنطونيو كونتي المدرب السابق في العام الماضي، لكنه عانى من التأقلم مع سرعة وأسلوب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحت قيادة الإيطالي الآخر ماوريتسيو ساري.

ووفقًا للمحطة الإذاعية استمر برشلونة في سعيه إلى التعاقد مع مهاجم ريال مدريد السابق حتى اللحظات الأخيرة، لكن المهاجم الدولي الإسباني قرر قبول عرض أتلتيكو مدريد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي للصفقة خلال الأيام المقبلة، حيث سينجح الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بضم مهاجم جيد إلى الثنائي أنطوان غريزمان، ودييغو كوستا الذي يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب فترة طويلة.