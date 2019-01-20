ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ 23 (صورة)

واصل فريق مانشستر سيتي مطاردة ليفربول في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، إثر فوزه السهل 3-0 على مضيفه هيدرسفيلد تاون اليوم الأحد، في الجولة الـ 23 للبطولة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي (حامل اللقب) إلى 56 نقطة في المركز الثاني، مقلصًا الفارق الذي يفصله عن ليفربول (المتصدر) إلى 4 نقاط فقط، فيما ظل رصيد هيدرسفيلد، الذي بقي عاجزًا عن تحقيق أي انتصار بالبطولة منذ شهرين تقريبًا، متوقفًا عند 11 نقطة في قاع الترتيب، بفارق 10 نقاط خلف مراكز الأمان.

كما قلب فريق توتنهام هوتسبير، الطاولة على مضيفه فولهام، وعاد من تأخره بهدف لفوز بهدفين، في ختام مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثالث برصيد 51 نقطة، فيما تجمّد رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر.

ويتصدر المسابقة فريق ليفربول برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: