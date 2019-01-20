توتنهام يحقق فوزًا دراميًا على فولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق توتنهام فوزًا دراميًا على فولهام، في ختام مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم الإسباني فيرناندو لورينتي مهام توتنهام بالهدف الأول لكن في مرمى فريقه في الدقيقة 17.

ونجح ديلي آلي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 بضربة رأس، مستغلًا كرة من كريستيان إيركسن.

وسجل هاري وينكس هدف الفوز لتوتنهام قبل لحظات على صافرة النهاية.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9نقاط عن ليفربول المتصدر، في حين يملك فولهام 14 نقطة في المركز التاسع عشر.

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الدوري الانجليزي | فولهام 1 × 1 توتنهام | هدف التعادل توتنهام عن طريق دالي الي HD Via : @if24hd___ pic.twitter.com/Ck0FIVsOmF — فهد يتابع الشوط الثاني (@lola4404) ٢٠ يناير ٢٠١٩

الدوري الانجليزي | فولهام 1 × 2 توتنهام | هدف الثاني توتنهام هدف قااااااااتل في اخر ثانية د93 ???????????????????????????????? HD Via : @if24hd___ pic.twitter.com/hruYuDP8oZ — فهد يتابع الشوط الثاني (@lola4404) ٢٠ يناير ٢٠١٩