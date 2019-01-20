تعرّف على أغرب تكريم للنجم المصري محمد صلاح

كرم أحد علماء قسم الحشرات في جامعة الملك سعود النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بطريقة غريبة، حيث أطلق اسمه على حشرة اكتشفها في سلطنة عُمان.

وأطلق الدكتور المصري مصطفى شرف أستاذ الحشرات في جامعة الملك سعود، والدكتور الزائر في متحف العالم في ليفربول، اسم “صلاح” على هذه الحشرة التي اكتشفها في سلطنة عُمان.

وأطلق المصري شرف، الذي يعشق “صلاح”، هذا النوع من النمل الذي يعيش في المناطق المظللة بالشجيرات الصغيرة والعشب.

لكن صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية أشارت إلى أن النمل بطيء للغاية، عكس “صلاح” الذي يمتاز بالسرعة الفائقة بتنفيذ الهجمات المرتدة.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن رؤية النملة الجديدة التي تم إطلاق اسم “صلاح” عليها في متحف العالم في ليفربول.

ووفقًا للدكتور شرف يمكن التعرّف على هذا النوع من النمل بسهولة بفضل رأسه الطويل، وجسمه ثنائي اللون.

وتُوّج “صلاح” بجائزة أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني على التوالي، ويتصدر حاليًا هدافي البريميرليغ برصيد 16 هدفًا بعد هدفيه في مرمى كريستال بالاس في الفوز 4-3 يوم السبت.