أهداف مباراة مانشستر سيتي وهيديرسفيلد تاون.. 3/0 للسيتيزنز (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر سيتي وهيديرسفيلد تاون.. 3/0 للسيتيزنز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل المدافع البرازيلي دانيلو الهدف الأول لناديه مانشستر سيتي في مباراته مع هيديرسفيلد تاون، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسدد دانيلو كرة قوية على مرمى هيديرسفيلد من مسافة بعيدة، ليتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 18.

وأضاف رحيم سترلينغ وليروي سانيه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 54و56.

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة الضغط على ليفربول المتصدر.

ويملك ليفربول 60 نقطة مقابل 53 لمانشستر سيتي.

وخسر ليفربول مباراة وحيدة وتعادل 3 مرات، في حين خسر مانشستر سيتي 3 مرات وتعادل مرتين.

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