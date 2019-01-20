أهداف مباراة مانشستر سيتي وهيديرسفيلد تاون.. 3/0 للسيتيزنز (فيديو)

سجل المدافع البرازيلي دانيلو الهدف الأول لناديه مانشستر سيتي في مباراته مع هيديرسفيلد تاون، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسدد دانيلو كرة قوية على مرمى هيديرسفيلد من مسافة بعيدة، ليتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 18.

وأضاف رحيم سترلينغ وليروي سانيه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 54و56.

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة الضغط على ليفربول المتصدر.

ويملك ليفربول 60 نقطة مقابل 53 لمانشستر سيتي.

وخسر ليفربول مباراة وحيدة وتعادل 3 مرات، في حين خسر مانشستر سيتي 3 مرات وتعادل مرتين.

الدروري الانجليزي | هيدرسفيلد تاون 0 × 3 مانشستر سيتي | هدف الثالث مانشستر سيتي HD ساني Via : @if24hd_ pic.twitter.com/oAjgbxHd48 — فهد يتابع الشوط الثاني (@lola4404) January 20, 2019

الدروري الانجليزي | هيدرسفيلد تاون 0 × 2 مانشستر سيتي | هدف الثاني مانشستر سيتي HD رحيم سترلينغ Via : @if24hd_ pic.twitter.com/MqniraKV3j — فهد يتابع الشوط الثاني (@lola4404) January 20, 2019