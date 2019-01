مباراة ليفربول وكريستال بالاس.. انتقادات حادة لمحمد صلاح بعد ادّعاء السقوط مجددًا للحصول على ركلة جزاء (فيديو)

شارك الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، بفوز فريقه على كريستال بالاس، اليوم السبت، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، لكنه لم يَسلم من الانتقادات بعد فيديو جديد انتشر له يتهمه بـ”الغطس”، أو التمثيل للحصول على ركلات جزاء.

ولعب “صلاح” المباراة كأساسي، وكان له تأثير كبير في قلب المباراة لصالح الريدز خلال الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بتفوق أصحاب الأرض 4/3.

وجاءت أهداف ليفربول عن طريق “صلاح” هدفين، وهدف لكلٍ من ساديو ماني، وروبرتوفيرمينو، بينما أحرز لبالاس كلٌّ من: ماكس ماير، وأندروس تاوسيند، وجيمس تومكينز.

ونشبت مشادة كلامية بين صلاح و لوكا ميليفوجيفيتش، مهاجم كريستال بالاس، بعد سقوط اللاعب المصري، داخل منطقة جزاء كريستال بالاس، إذ سقط صلاح بعدما تعرَّض للعرقلة من جانب مامادو ساكو في الدقيقة 39 من عمر المباراة، حيث رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول.

Ban him already. Salah just can’t stop diving. pic.twitter.com/YMzRRKXwIE

— Niall (@niallmoran_) January 19, 2019