مباراة ليفربول وكريستال بالاس.. انتقادات حادة لمحمد صلاح بعد ادّعاء السقوط مجددًا للحصول على ركلة جزاء (فيديو)

شارك الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، بفوز فريقه على كريستال بالاس، اليوم السبت، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، لكنه لم يَسلم من الانتقادات بعد فيديو جديد انتشر له يتهمه بـ”الغطس”، أو التمثيل للحصول على ركلات جزاء.

ولعب “صلاح” المباراة كأساسي، وكان له تأثير كبير في قلب المباراة لصالح الريدز خلال الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بتفوق أصحاب الأرض 4/3.

وجاءت أهداف ليفربول عن طريق “صلاح” هدفين، وهدف لكلٍ من ساديو ماني، وروبرتوفيرمينو، بينما أحرز لبالاس كلٌّ من: ماكس ماير، وأندروس تاوسيند، وجيمس تومكينز.

ونشبت مشادة كلامية بين صلاح و لوكا ميليفوجيفيتش، مهاجم كريستال بالاس، بعد سقوط اللاعب المصري، داخل منطقة جزاء كريستال بالاس، إذ سقط صلاح بعدما تعرَّض للعرقلة من جانب مامادو ساكو في الدقيقة 39 من عمر المباراة، حيث رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول.

Ban him already. Salah just can’t stop diving. pic.twitter.com/YMzRRKXwIE — Niall (@niallmoran_) January 19, 2019

وتسببت مطالبة صلاح بركلة جزاء عقب سقوطه داخل منطقة جزاء كريستال بالاس بمشادة كلامية بينه وبين مامادو ساكو مدافع الفريق اللندني، بسبب اتهام المدافع الفرنسي للنجم المصري بادّعاء السقوط للمطالبة بالركلة التي رفض الحكم جوناثان موس احتسابها.

وواقعة ساكو لم تكن الأولى، حيث دخل صلاح في مشادة شهيرة مع اليوناني سوكراتيس مدافع آرسنال، بعد حصول الهداف المصري على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول للمواجهة التي انتهت بفوز كاسح لفريق ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدف، وامتدت المشادة الكلامية بين اللاعبين خلال خروجهما للنفق المؤدي لغرف تبديل الملابس بين شوطي اللقاء، لتتسبب في اندفاع الهولندي فيرجل فان دايك زميل صلاح، ليدخل بدوره في مشادة مع سوكراتيس.

وساكو نفسه كان قد تسبب بحصول “صلاح” على ركلة جزاء خلال مواجهة فريقي كريستال بالاس وليفربول في الدور الأول، اتهم خلالها صلاح بادّعاء السقوط أيضًا، قبل أن يتدخل زميله الصربي لوكا ميليفويفيتش مطالبًا صلاح بالاعتراف لحكم المباراة أن ساكو لم يتسبب بإعاقته، إلا أن النجم المصري كان مقتنعًا بأحقيته في الحصول على ركلة جزاء.

وواقعة أخرى لم تكن داخل منطقة الجزاء، إلا أنها تسببت بمشادة جديدة لـ”صلاح” مع أحد مدافعي المسابقة، حيث هاجمه البلجيكي كومباني مدافع مانشستر سيتي، بعد سقوطه عقب تدخل بينهما خلال مواجهة فريقيهما والتي انتهت بفوز السيتيزنز بهدفين مقابل هدف، وأظهرت الإعادات التلفزيونية كومباني وهو يسب صلاح متهمًا إياه بادعاء الإصابة.

ولم يتوقف الأمر عند اللاعبين المنافسين، حيث هُوجم “صلاح” من قِبل الإسباني المخضرم رفايل بينيتيز، المدير الفني لفريق نيوكاسل، بعدما اتهمه بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء عقب احتكاك لم يكن قويًا من الويلزي بول دوميت مدافع الفريق.

وانتقد كيفن كيلبان عضو فريق التحليل شبكة “سكاي” البريطانية، أيضًا صلاح، ووصفه بـ”الشخص المثير للشفقة”، لأنه يمثّل ليحصل على ركلة جزاء.