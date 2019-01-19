مبابي ومحمد صلاح يتقدمان في صراع الحذاء الذهبي

سجل الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، “هاتريك” لفريقه خلال الفوز الكاسح على جانجون 9-0، اليوم السبت، كما أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفين لفريقه ليفربول خلال الفوز الصعب على كريستال بالاس 4-3، في الدوري الإنجليزي.

وارتقى مبابي لصدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، ويملكان 34 نقطة من 17 هدفًا.

وارتقى صلاح للمركز الثالث برصيد 32 نقطة من 16 هدفًا.

ويملك عدة نجوم 14 هدفًا و28 نقطة، وهم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، والأوروغوياني إيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، والغابوني بيير أوباميانغ، مهاجم آرسنال، والأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة.

ويلعب برشلونة، غدًا الأحد، في مواجهة ليغانيس في الدوري الإسباني، وهي فرصة أمام ميسي لاستعادة تقدمه في ترتيب الحذاء الذهبي.

وتُمنح جائزة الحذاء الذهبي لصاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال موسم واحد، وهي الجائزة التي احتكرها، تقريبًا، على مدار العقد الأخير، الثنائي العالمي: ميسي ورونالدو.