مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.. 3 أرقام مثيرة بطلها محمد صلاح

حصد نادي ليفربول فوزًا غاليًا على حساب ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-3 ، مساء السبت، في واحدة من اللقاءات المثيرة في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإنجليزي.

وخطف النجم المصري محمد صلاح الأضواء في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، بعدما سجل ثنائية قاد بها الريدز إلى تحقيق الفوز، وتعزيز صدارته للبريمييرليغ.

وحصد محمد صلاح بعض الأرقام المهمة بعد أن سجل هدفين في مرمى كريستال بالاس مع زميليه البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

وتأتي أول هذه الأرقام باعتلاء صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا متفوقًا على الثنائي الغابوني بيير أوباميانغن مهاجم آرسنال، قبل لقائه ضد تشيلسي، وأيضًا الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.

وتعد ثاني هذه الأرقام وصوله إلى 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي، وهو رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم بعد ما حققه خلال المشاركة في 72 مباراة.

وأصبح محمد صلاح ثامن لاعب أفريقي يسجل في الدوري الإنجليزي 50 هدفًا بعد الإيفواري ديديه دروغبا الذي كان أول الأفارقة وصولًا لهذا الرقم، وأحرز 104 أهداف في 254 مباراة في البريمييرليغ.

وتضم القائمة أيضًا التوغولي إيمانويل إديبايور مع 4 أندية: (آرسنال، ومانشستر سيتي، وتوتنهام، وكريستال بالاس)، والنيجيري ياكوبو مع 4 أندية: (بورتسموث، وميدلسبرة، وإيفرتون، وبلاكبيرن)، والإيفواري يايا توريه مع مانشستر سيتي، والنيجيري نوانكو كانو مع 3 أندية: (آرسنال، ووست بروميتش، وبورتسموث)، والنيجيري إيفان إيكوكو مع ناديي نوريتش سيتي، وميلتون كينز، والسنغالي ساديو ماني مع ساوثهامبتون، وليفربول.