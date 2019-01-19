مانشستر يونايتد يعبر برايتون ويحقق انتصاره السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مانشستر يونايتد يعبر برايتون ويحقق انتصاره السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت، انتصاره السادس على التوالي في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، بتغلبه على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية.

وبادر يونايتد بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 عن طريق الفرنسي بول بوغبا، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة42 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون ردٍ.

ومع حلول الدقيقة 72 قلّص برايتون النتيجة بإحرازه الهدف الأول عبر باسكال غروز.

وفشلت جميع محاولات برايتون في إدراك التعادل، ليخرج مانشستر يونايتد فائزًا باللقاء.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز نيوكاسل يونايتد على كارديف سيتي بثلاثية نظيفة، وساوثهامبتون على إيفرتون بهدفين لهدف، وبورنموث على وست هام يونايتد بهدفين نظيفين، بينما تعادل واتفورد سلبيًا مع بيرنلي.

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