أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس.. 4-3 لـ”الريدز” (فيديو)

سجل أندروس تاونسيند هدف كريستال بالاس في شباك ليفربول، بالمباراة التي تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدقيقة 34، لتصبح النتيجة 1 – 0 لصالح كريستال بالاس.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.

ليفربول 0 – 1 كريستال بالاس : هدف بالاس الاول HD

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الحساب الاساسي @HD_Gols2018 pic.twitter.com/qAEHFhy7Ac — اهداف (@E0T0k) January 19, 2019

وتعادل لليفربول محمد صلاح مع انطلاق الشوط الثاني، في الدقيقة 46.

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 1 كريستال بالاس | هدف التعادل ليفربول محمد صلاح د46 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/twm43k7IdJ — كم مره اقولكم فهد ياخي (@terr404) January 19, 2019

وفي الدقيقة 53 سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول.

الدوري الانجليزي | ليفربول 2 × 1 كريستال بالاس | هدف الثاني ليفربول البرازيلي فيرمينو HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/SnNpXbwMyn — كم مره اقولكم فهد ياخي (@terr404) January 19, 2019

في الدقيقة 65 سجل جيمس تومكينز التعادل لكريستال بالاس.

ليفربول 2 × 2 كريستال | هدف تومكينز pic.twitter.com/sQtw7UhYJe — Grp_moo5a10 (@grp_moo5a5) January 19, 2019

في الدقيقة 75 يسجل محمد صلاح الثالث لليفربول.

وفي الدقيقة 93 سجل ساديو ماني الهدف الرابع للريدز.

ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعب “أنفيلد” للمباراة الـ 32 على التوالي في مباراة اليوم، ويعد كريستال بالاس هو آخر فريق تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول بملعب “أنفيلد” في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لم يتذوق “الريدز” طعم الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره في “البريميرليغ” منذ هزيمته أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2، في أبريل 2017.

كما يتطلع محمد صلاح لقيادة “الريدز” نحو تحقيق الانتصار الـ 19 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، للوصول إلى النقطة الـ 60 وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي، الذي يحل ضيفًا على هدرسفيلد تاون، غدًا الأحد، إلى 7 نقاط.