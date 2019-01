رسميًا.. نادي ليفربول يجدد عقد مدافعه ألكسندر أرنولد (فيديو وصور)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، أن مدافعه الدولي الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، وقّع عقدًا طويل الأمد مع الريدز.

ونقل موقع ليفربول عن أرنولد قوله: “أنا مبتهج وفخور، أشعر بالامتنان للحصول على الدعم والثقة من النادي بعد تقديم عقد جديد لي، لم يكن لدي أي شك بشأن التوقيع وتمديد فترة تواجدي مع النادي، آمل تحقيق المزيد من النجاحات في هذه السنوات”.

وأضاف أنه “بمجرد أن قدّموا لي عرضًا لم أتردد على الإطلاق، ما جعل الأمر أسهل بالنسبة لي هو الناس من حولي، تمكنت من التركيز على كرة القدم قدر الإمكان، وهذا يعود إلى أخي وهو وكيل أعمالي الذي تولى هذا الأمر لأحافظ على تركيزي مع الفريق”.

وأردف أرنولد “العام والنصف الماضيين كانا مهمين للغاية، وآمل أن تكون الفترة المقبلة أكثر أهمية من سابقتها”.

وظهر أرنولد، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، مع ليفربول لأول مرة في أكتوبر 2016، ومنذ ذلك الحين شارك مع الريدز في 67 مباراة، سجل فيها 4 مرات وصنع 7 أهداف.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس، اليوم السبت، في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، علمًا أن الريدز يتصدر جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

ويأتي تجديد عقد أرنولد بعد أيام من تجديد عقد المدافع أندري روبرتسون.

