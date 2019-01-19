اقتراح جريء من رئيس الفيفا..كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم العالمي

ناقش مؤتمر مراكش للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي ضم 60 اتحادًا وطنيًا، مجموعة من البطولات والقضايا التي ترغب الفيفا في تنظيمها أو تطويرها في السنوات القادمة، ومنها مقترح دوري الأمم العالمي.

وكان جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اقترح في أيار/مايو الماضي، تنظيم بطولة دوري الأمم العالمي مرة كل سنتين، دون أن يحدد عدد المنتخبات المشاركة ووعد ببيع حقوقها مقابل 25 مليار دولار خلال 12 سنة.

واقترح إنفانتينو تنظيم البطولة سابقًا في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر، مع إلغاء كأس القارات الذي ينظم قبل سنة من كأس العالم.

وعاد أنفانتينو للحديث عن البطولة ونظرته لتنظيمها، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد نهاية مؤتمر مراكش، وأعطى مجموعة من الأفكار الأولية حول فكرته، مؤكدًا أنه يسعى لاستغلال المواعيد الدولية العادية لتنظيم بطولة كبرى عالمية بين المنتخبات.

موعد البطولة

اقترح رئيس الفيفا أن تكون لقاءات البطولة في مواعيد المباريات الدولية، التي يخصص لها 20 موعدًا في عامين، مفصّلًا أن تنظم البطولة على الصعيد العالمي؛ أي تضم منتخبات من كل قارات العالم.

نظام البطولة وعدد المنتخبات

اقترح إنفانتينو أن تنظم البطولة بطريقة دوري الأمم الأوروبية، عبر تقسيم المنتخبات العالمية لمستويات، وتجرى على مدار ما بين 6 و9 مواعيد دولية.

وقد يلجأ الفيفا لنتائج دوري الأمم القاري لاختيار المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث يجرى حاليًا دوري الأمم الأوروبية ودوري الأمم في الكونكاكاف، ويفكر الاتحاد الأفريقي في تنظيم دوري أمم أفريقي، وقد تتبعه باقي القارات.

الدور النهائي

سيكون الدور النهائي بين منتخبين احتلا المركز الأول في مجموعتي الكبار، وبالتالي لن تكون بنظام التجمع في دولة واحدة.