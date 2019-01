تقارير.. باريس سان جيرمان قدم عرضًا رسميًا لضم “هدف تشلسي” لياندرو باريديس

كشفت تقارير إعلامية نقلًا عن الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضًا رسميًا لضم الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط فريق زينيت سانت بطرسبيرغ الروسي، الذي يطارده فريق تشيلسي الإنجليزي.

وكانت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، قد أشارت إلى أن ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، حدد لاعبَين للتعاقد معهما، وهما نيكولو باريلا لاعب كالياري، وليوناردو باريديس، نجم زينيت الروسي.

وأضافت الصحيفة أن كالياري يرفض التخلي عن خدمات باريلا بأقل من 45 مليون جنيه إسترليني.

#PSG has surprisingly joined the race for the acquisition of the Argentine midfielder, Leandro Paredes. The French club has officially presented a bid to #Zenit St. Petersburg of €35m to have him immediately. The request of the Russian club is however €45m (via @DiMarzio) #CFC

