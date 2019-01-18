تقارير.. باريس سان جيرمان قدم عرضًا رسميًا لضم “هدف تشلسي” لياندرو باريديس

كشفت تقارير إعلامية نقلًا عن الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضًا رسميًا لضم الأرجنتيني لياندرو باريديس، لاعب وسط فريق زينيت سانت بطرسبيرغ الروسي، الذي يطارده فريق تشيلسي الإنجليزي.

وكانت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، قد أشارت إلى أن ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، حدد لاعبَين للتعاقد معهما، وهما نيكولو باريلا لاعب كالياري، وليوناردو باريديس، نجم زينيت الروسي.

وأضافت الصحيفة أن كالياري يرفض التخلي عن خدمات باريلا بأقل من 45 مليون جنيه إسترليني.

#PSG has surprisingly joined the race for the acquisition of the Argentine midfielder, Leandro Paredes. The French club has officially presented a bid to #Zenit St. Petersburg of €35m to have him immediately. The request of the Russian club is however €45m (via @DiMarzio) #CFC — Chelsea FC ???? (@CFCLiveNews) January 18, 2019

وترى إدارة تشيلسي أن خيار باريديس مناسب للفريق الإنجليزي أكثر، لأنه يمتلك خبرات المشاركات الأوروبية مع زينيت.

لياندرو باريديس بدأ مسيرته الاحترافية بصفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، ولعب في العديد من الأندية الإيطالية، ككيفو فيرونا وإيه إس روما وإمبولي، وفي العام الماضي انتقل إلى صفوف فريق زينيت الروسي.

وعلى الرغم من الأداء القوي الذي قدمه لياندرو باريديس خلال عام 2018، إلا إن أداءه لم يرتق للتواجد في قائمة منتخب الأرجنتين التي شاركت في مباريات منافسات مونديال روسيا الماضية، التي خرج منها المنتخب الأرجنتيني في الدور ثمن النهائي، ولكن شهدت قوائم منتخب بلاده الأخيرة التي استدعاها ليونيل سكالوني تواجده بها.

وأبدى باريس سان جيرمان اهتمامه بالتعاقد مع باريديس خلال سوق الانتقالات الشتوية، للتعزيز من قوة خط وسط الفريق، لا سيما بعد رفض الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط فريق العاصمة الفرنسية، تجديد تعاقده في أكثر من مناسبة.

يُذكر أن الشهور القليلة الماضية شهدت رغبة فريق برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات لاعب وسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وهو الأمر الذي جعل إدارة النادي تدخل في مفاوضات مع اللاعب في أكثر من مناسبة، من أجل تجديد عقده الذي سينتهي في الصيف المقبل، وزيادة راتبه رغبة منها في الإبقاء على خدماته، ولكن رابيو قابل هذا الأمر بالرفض رغبة منه في الرحيل عن “حديقة الأمراء” والانضمام إلى البلوغرانا، وهو الأمر الذي زاد من حدة التوترات بين كلا الناديين.