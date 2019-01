نادي ليفربول الإنجليزي يجدد عقد مدافعه روبرتسون لفترة طويلة الأمد (شاهد)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تجديد عقد مدافعه الأسكتلندي أندري روبرتسون لفترة طويلة الأمد.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” صورًا للاعب أثناء تجديد التعاقد وعلق ” روبرتسون ربط مستقبله مع الريدز”.

وقال روبرتسون بعد تجديد تعاقده مع ليفربول إنه بمجرد مجيئه للنادي للتجديد قام بالتوقيع دون تفكير، مؤكدًا أنه يريد البقاء ضمن صفوف الريدز.

وأضاف:” كان عقدًا سهلًا للغاية من جانبي ومن جانب الإدارة، المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا وهذا يعتبر السبب في التجديد دون تفكير”.

