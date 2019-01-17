نادي ليفربول يرسل كشافين لمتابعة مهاجم لاتسيو.. من هو؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيرسل مندوبين لمتابعة مباراة نابولي ولاتسيو، في الدوري الإيطالي، على ملعب سان باولو، يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة “الميسجايرو” الإيطالية، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إن ليفربول يسعى لضم مهاجم نادي لاتسيو، شيرو إيموبيلي.

ويرغب مسؤولو ليفربول في التعاقد مع مهاجم مميز، في ظل عدم وجود أي بدائل للبرازيلي روبرتو فيرمينو في صفوف الريدز؛ نظرًا لعدم قناعة المدرب الألماني يورغن كلوب بالثنائي ديفوك أوريغي ودانييل ستوريدج، ورحيل دومينيك سولانكي مؤخرًا إلى نادي بورنموث، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأحرز إيموبيلي، البالغ من العمر 28 عامًا، 80 هدفًا في 112 مباراة لعبها مع لاتسيو، من بينها 13 هدفًا هذا الموسم.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن صفقة انتقال إيموبيلي إلى ليفربول ستكلف النادي الإنجليزي ما يقارب من 50 مليون يورو.

ويتصدر ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، البريمييرليغ، برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

ويلعب ليفربول، يوم السبت المقبل، أمام كريستال بالاس على ملعب أنفيلد، في المرحلة الـ23 من المسابقة الإنجليزية، التي يرغب الريدز في استعادة لقبها بعد غياب استمر 29 عامًا.