جيمس ميلنر: أليسون بيكر أفضل لاعب في ليفربول وليس محمد صلاح

قال جيمس ميلنر، لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، إنه يرى زميله الحارس البرازيلي أليسون بيكر أفضل لاعب في الريدز الموسم الحالي حتى الآن.

ويعتقد ميلنر أن التأثير الذي أضافه بيكر إلى ليفربول منذ انضمامه إلى الريدز يجعله الأفضل الموسم الحالي.

وانضم بيكر، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى ليفربول، الصيف الماضي، قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 62 مليون يورو.

ونقلت صحيفة “مترو” البريطانية عن ميلنر قوله: “من الصعب اختيار لاعب واحد، لأن الجميع حققوا نتائج جيدة وليس فقط 11 لاعبًا، أعتقد أن الأفضل كان أليسون بيكر، خاصة أن الانضمام لدوري جديد ليس سهلًا”.

وأضاف “جاء إلى نمط حياة جديد مع تغير الطقس وأشياء أخرى جديدة، لكنه كان رائعًا في الملعب ويمرر لنا الكرة بشكل جيد”.

واختتم لاعب مانشستر سيتي السابق “كل لاعب يخطئ، أحيانًا أخطاء حارس المرمى تؤدي إلى استقبال الأهداف، ولكن أليسون إذا ارتكب خطأ فهذا لا يزعجه كثيرًا، ويستمر باللعب كما لو أن شيئًا لم يحدث وهذا أمر مهم للغاية”.

وحافظ بيكر على نظافة شباكه خلال 13 مباراة من أصل 22 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يستقبل الفريق إلا 10 أهداف، ليصبح الريدز صاحب أقوى دفاع في البريميرليغ حتى الآن.

وسجل محمد صلاح 17 هدفًا وصنع 8 في 30 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي.