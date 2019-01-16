قرعة الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

بلغت أندية نيوكاسل وشيفلد وينزداي وشروسبري تاون، مقاعدها في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزها على بلاكبيرن روفرز ولوتون تاون وستوك سيتي، على الترتيب، الثلاثاء، في مواجهات الإعادة بالدور الثالث.

وفيما يلي قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد نتائج مباريات الإعادة.

سوانزي سيتي VS جيلينجهام.

ويمبلدون VS ويستهام يونايتد.

شروسبيري تاون VS ولفرهامبتون واندرارز.

ميلوول VS إيفرتون.

برايتون VS وست بروميتش ألبيون.

بريستول سيتي VS بولتون واندرارز.

أكرينجتون ستانلي VS ديربي كاونتي أو ساوثهامبتون.

دونكاستر روفرز VS أولدهام أتلتيك.

تشيلسي VS شيفيلد وينزداي.

نيوكاسل يونايتد VS واتفورد.

ميدلسبره VS نيوبورت كاونتي.

مانشستر سيتي VS بيرنلي.

بارنت VS برنتفورد.

بورتسموث VS كوينز بارك رينجرز.

آرسنال VS مانشستر يونايتد.

كريستال بالاس VS توتنهام هوتسبير.