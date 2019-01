محمد النني يثير الجدل حول مستقبله مع آرسنال‎ (شاهد)

أثار لاعب الوسط المصري محمد النني تعاطف جماهير آرسنال؛ بسبب تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، اعتبرتها الجماهير وداعية من اللاعب، للنادي وملعب الإمارات.

واقتنعت جماهير آرسنال عقب تغريدة النني البالغ عمره 26 عامًا بأنها وداعية، حيث احتفل بمرور ثلاثة أعوام على انضمامه للفريق قادمًا من بازل السويسري وتوجه بالشكر للجماهير وللنادي ولزملائه والمدربين.

وربطت تقارير صحفية النني بالرحيل عن آرسنال بعدما غاب عن تشكيلة الفريق منذ تولي الإسباني أوناي إيمري تدريب الفريق خلفًا للفرنسي أرسين فينغر.

ويعد ليستر سيتي ومرسيليا أبرز المرشحين للتعاقد مع النني، حيث سبق ورفض اللاعب الدولي الانتقال إلى ليستر خلال فترة فينغر مع النادي، لكن يبدو مرسيليا مرشحًا أيضًا.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن ليستر سيتي عرض 15 مليون إسترليني للحصول على خدمات النني، الذي بات قريبًا من الرحيل خلال الشهر الحالي.

وخاض لاعب المقاولون العرب السابق مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم خلال فوز “المدفعجية” بثلاثة أهداف مقابل هدف على بيرنلي، في ديسمبر/ كانون الأول، كما خاض خمس مباريات أخرى في الدوري الأوروبي.

وألمح النني إلى أن أيامه في آرسنال باتت معدودة عبر تغريدتين على حسابه في تويتر، الذي يتابعه نحو ثلاثة ملايين شخص، حيث قال: “قبل ثلاث سنوات، في نفس اليوم، انضممت إلى عائلة آرسنال. أسميها العائلة لأنها عائلتي حقًا. أنا ممتن لكل لحظة خلال تلك السنوات الثلاث، بما في ذلك اللحظات الصعبة والسعيدة.

“ممتن للجماهير والمدربين والزملاء الذين أصبحوا إخوة حقيقيين لي. أشعر بامتنان حقيقي لكل ما حققته، وأتطلع كثيرًا للمستقبل”.

The 14th of Jan is a day that will always be engraved in my heart… Three years ago, on this same day, I joined the Arsenal family… I call it family, because it is how it’s like to be here at Arsenal..I’m grateful for every single moment during those 3 years, the tough moments

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) January 14, 2019