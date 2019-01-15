5 نقاط هامة حول الجولة 22 من الدوري الإنجليزي

عزز مانشستر يونايتد مسيرة انتصاراته بعد الفوز على توتنهام هوتسبير، بينما بذل ليفربول جهدًا كبيرًا في الفوز على ملعب برايتون آند هوف البيون وخسر آرسنال أمام مضيفه وست هام يونايتد.

وتلك أبرز نقاط الجولة 22 من الدوري الإنجليزي..

* دي خيا “العالمي” يتألق مجددًا

بمجرد إطلاق صفارة النهاية توجه لاعبان هما آشلي يانغ واندير هيريرا مباشرة لتقديم الشكر إلى الحارس دي خيا الذي تصدى لعدة كرات خطيرة وساعد في منح المدرب المؤقت أولي جونار سولشار فوزه السادس على التوالي.

وبرهن الحارس الإسباني مجددًا على قدراته في الفوز 1-صفر على توتنهام هوتسبير يوم الأحد، بعد أن أنقذ مرماه من 11 محاولة في الشوط الثاني لينعش آمال يونايتد في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى.

وينتهي عقد دي خيا بنهاية الموسم المقبل ويأمل جيسي لينغارد أن يمدد الحارس البالغ من العمر 28 عامًا فترة بقائه في أولد ترافورد.

وقال لينغارد للصحفيين “إنه واحد من أبرز الحراس على مستوى العالم. نريده أن يبقى معنا. وجود حارس مثله يمنح الفريق مزيدًا من الثقة”.

* ليفربول يتقدم بثبات نحو اللقب

اعتاد مشجعو ليفربول على نجاح فريق المدرب يورغن كلوب هذا الموسم لكن الفوز 1-0 على ملعب برايتون يرجح أن الفريق لن ينتزع اللقب سوى بانتصارات بشق الأنفس.

ونجح المدافعون بقيادة فيرجيل فان ديك في اجتياز 13 مباراة دون أن تستقبل شباكهم أي أهداف هذا الموسم.

وسيفيد أيضًا توقيف غير متوقع لمدة 11 يومًا المدرب الذي يعتقد أن الفريق بوسعه أن يجدد نشاطه قبل استئناف المنافسة على اللقب، ودوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وقال كلوب لصحيفة ليفربول إيكو “أتمنى أن يتخذ ديان (لوفرين) وجو (جوميز) خطوات كبيرة للاستعداد”.

*الأمور تزداد صعوبة على هدرسفليد

أنهى هدرسفيلد تاون متذيل الترتيب سلسلة خسائر متتالية استمرت ثماني مباريات بالدوري بالتعادل بدون أهداف على ملعب كارديف سيتي لكن لا يزال أمامه اختبارات صعبة، حيث سيواجه مانشستر سيتي، وتشيلسي وآرسنال في ثلاث من مبارياته الأربع المقبلة.

ويحتاج هدرسفيلد لتحسين مستواه خلال المباريات المتبقية حتى يضمن البقاء في الدوري الممتاز لعام آخر.

* أزمة إيمري-أوزيل تكشف معاناة آرسنال

يبدو أن أوناي إيمري مدرب آرسنال يبعث برسالة إلى مسعود أوزيل، أعلى اللاعبين أجرًا في النادي حيث أشركه من البداية في مباراتين فقط خارج أرضه في كل المسابقات منذ سبتمبر أيلول.

ورغم أنه يبدو أن أوزيل ليس جاهزًا للمشاركة من البداية في كل المباريات، إلا أن غيابه عن تشكيلة مباراة وست هام التي انتهت بالخسارة 1-صفر يوم السبت كان أمرًا محيرًا.

وقال إيمري للصحفيين “أختار اللاعبين الذين أراهم الأفضل لهذه المباراة. نفوز وهو معنا ونخسر وهو معنا. وأعتقد أننا لا نفوز أو نخسر بلاعب واحد”.

ومع ابتعاد آرسنال بفارق ست نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، فإن إيمري لا يملك رفاهية لاستبعاد أحد أهم المهاجمين المؤثرين في الفريق.

* بوكيتينو يخشى من أزمة

قد يواجه توتنهام “المنهك” الذي يدربه ماوريسيو بوكيتينو أكبر اختيار له في الأسابيع المقبلة بعد إصابة المهاجم هاري كين وكذلك لاعب الوسط موسى سيسوكو في الخسارة 1-صفر أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وعانى كين من إصابة في أربطة الكاحل في السنوات الأخيرة مما أثار قلق فريقه عندما أصيب في نفس المنطقة في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بينما خرج زميله سيسوكو مصابًا في عضلة الفخذ خلال الشوط الأول.

ومع ابتعاد الكوري الجنوبي سون هيونج-مين عن الفريق لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا، سيحتاج المدرب لتعزيز الخيارات الهجومية خلال مواجهة فولهام في الدوري قبل مواجهة تشيلسي في إياب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة.