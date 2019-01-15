تشيلسي يحدد السعر النهائي لبيع هازارد.. وريال مدريد يواجه أزمة

كشفت صحيفة “الديلي تليغراف” البريطانية السعر الذي حدده نادي تشيلسي لبيع نجمه البلجيكي الدولي إدين هازارد.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، تشيلسي سيطلب 100 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع هازارد إلى نادي ريال مدريد الإسباني، إذا كان قرار هازارد هو الرحيل عن ستامفورد بريدج.

وينتهي عقد هازارد، البالغ من العمر 28 عاماً، في منتصف عام 2020، ولم تنجح مساعي النادي اللندني في تجديد عقده حتى الآن، حيث أعرب اللاعب عن رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة بقولها: “رغم أن هازارد أعرب عن رغبته في البقاء برفقة تشيلسي حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يحسم موقفه من الاستمرار مع البلوز أو الرحيل، فإن إدارة النادي واللاعب يفضلان الوصول إلى موقف حاسم قبل نهاية الموسم”.

وتعاقد تشيلسي مع الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيتش لاعب بروسيا دورتموند الألماني مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، على أن يبدأ اللاعب مشواره مع البلوز بداية الموسم المقبل، حيث سيستمر إلى نهاية الموسم الجاري برفقة دورتموند على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى إن القيمة المالية التي حددها مسؤولو تشيلسي لبيع هازارد ربما تمثل عائقاً أمام ريال مدريد، الذي لا يملك ما يكفي من الأموال السائلة لإبرام تلك الصفقة.

وقالت إن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، لاعب الريال المعار إلى تشيلسي، ربما يسهّل مهمة الطرفين في إنهاء صفقة هازارد، حيث يرغب تشيلسي في استمرار كوفاسيتش، وشرائه من ريال مدريد.