ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ونهاية الجولة الـ 22 (صورة)

انتهت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مانشستر سيتي 3/0 على وولفرهامبتون، على ملعب الاتحاد، الاثنين.

سجل غابريل جيسوس هدفين، في حين سجل الهدف الثالث كونور كودي لاعب وولفرهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن المتصدر نادي ليفربول، الذي تغلب 1/0 على برايتون.

ويحتل توتنهام المركز الثالث وفي رصيده 48 نقطة، وقد خسر 0/1 أمام مانشستر يونايتد في هذه الجولة.

ويأتي تشيلسي في المركز الرابع، برصيد 47 نقطة، وتغلب 2/1 على نيوكاسل، في حين يأتي آرسنال في المركز الخامس ويملك 41 نقطة، وقد خسر 0/1 أمام ويستهام.

وواصل مانشستر يونايتد انطلاقته الرائعة مع مدربه النرويجي أولي جونار سولسكيار، بعدما تغلب 1/0 على توتنهام ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس.

وفيا يلي ترتيب أول 6 أندية بعد نهاية الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. ليفربول، 57 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 53 نقطة.

3. توتنهام، 48 نقطة.

4. تشيلسي، 47 نقطة.

5. آرسنال، 41 نقطة.

6. مانشستر يونايتد، 41 نقطة.