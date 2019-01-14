القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

تختتم مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الاثنين، عندما يستضيف مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، نظيره وولفرهامبتون، بقيادة مدربه البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، على ملعب استاد الاتحاد.

ويخشى السيتينيز، بطل النسخة الماضية من البريميرليغ، مفاجآت وولفرهامبتون الذي يدخل مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما أطاح بفريق ليفربول، من الدور الـ 64، لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

فيما يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، جمعها من 21 لقاءً، في المقابل يحتل وولفرهامبتون المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، جمَعها من 21 مباراة.

ويأمل السيتي في تحقيق الفوز على وولفرهامبتون المتوهج منذ انطلاق الموسم، وخطف النقاط الثلاث وتقريب الفارق بينه وبين ليفربول متصدر الدوري بفارق 7 نقاط عنه، وإشعال المنافسة على لقب البطولة الذي توج به الموسم الماضي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.