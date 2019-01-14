أوكازاكي يدرس الرحيل عن ليستر سيتي: هذا الوضع لا يرضيني كلاعب

قال المهاجم الياباني شينجي أوكازاكي اليوم الإثنين، إنه يفكر في الرحيل عن ليستر سيتي لقلة مشاركاته مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وشارك أوكازاكي أساسيًا في مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، تحت قيادة المدرب كلود بويل، الذي يفضل إشراك المهاجمين الأخرين جيمي فاردي وكليشي إيهيناتشو.

وبسبب قلة مشاركاته مع ناديه استبعد أوكازاكي من تشكيلة اليابان في كأس آسيا المقامة في الإمارات، وقال اللاعب الذي سجل 50 هدفًا مع منتخب بلاده، إن وضعه الحالي لا يرضيه.

وأبلغ أوكازاكي الذي غاب عن الخسارة أمام ساوثامبتون يوم السبت، الصحفيين: “بعد ثلاث سنوات ونصف ربما حان الرحيل”.

وتابع: “هذا الوضع لا يرضيني كلاعب”.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في ليستر سيتي هذا الموسم، وذكرت تقارير لوسائل إعلام بريطانية أن النادي رفض عرضًا من هدرسفيلد المتعثر للتعاقد معه.

وقال أوكازاكي الذي كان عنصرًا في تشكيلة ليستر سيتي الفائزة بلقب الدوري الممتاز في 2016 إنه يرغب في مغادرة النادي بالتراضي.

وأضاف: “لا أرغب في الدخول في خلافات مع النادي.. الأمر في ملعب ليستر حاليًا، لا أعلم إن كان النادي يرغب في بقائي أم لا، الانتقال إلى فريق يرغبني سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة لي”.

ويحتل ليستر حاليًا المركز الثامن ويحل ضيفًا على وولفرهامبتون واندرارز، يوم السبت.