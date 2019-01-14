موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الاتحاد في ختام مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء محتلًا المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

ويدخل السيتي مباراة اليوم مسلحًا بانتصارين متتاليين على ليفربول وساوثهامبتون، بعد السقوط المفاجئ أمام كريستال بالاس وليستر سيتي، تسببت في توسيع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 7 نقاط، بينما خسر الذئاب المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس بهدفين دون رد.

ويأمل “السيتيزنز” في تحقيق الفوز على وولفرهامبتون المتوهج منذ انطلاق الموسم، وخطف النقاط الثلاث وتقريب الفارق بينه وبين ليفربول متصدر الدوري بفارق 7 نقاط عنه، وإشعال المنافسة على لقب البطولة الذي توج به الموسم الماضي.

وخاض سيتي 21 مباراة حتى الآن في البريميرليغ، وتمكن من تحقيق الفوز في 16 مباراة، بينما تعادل مباراتين وخسر في 3 مباريات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.