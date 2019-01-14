إيمري: عدم ثبات المستوى قد يضر بفرص آرسنال في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل

قال أوناي إيمري، مدرب آرسنال، إن عدم ثبات مستوى الفريق وجه ضربة لآماله في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الهزيمة 1-صفر أمام وست هام يونايتد، يوم السبت.

ويملك آرسنال، الذي أخفق في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في آخر موسمين، ليغيب عن دوري الأبطال، 41 نقطة متأخرًا بست نقاط عن تشيلسي الرابع.

وأبلغ إيمري الصحفيين بعد ثالث خسارة لآرسنال في ست مباريات بالدوري عقب مسيرة من 14 مباراة دون هزيمة في بداية الموسم: “الآن أصبح الوضع أكثر صعوبة، الصورة واضحة”.

وتابع: “أعتقد أن أهم شيء بالنسبة لنا هو استعادة ثقتنا في أنفسنا.. نحتاج إلى ثبات المستوى على مدار 38 أسبوعًا، الآن لن يكون هذا الأمر كافيًا”.

ولدى آرسنال فرصة لتقليص الفارق مع تشيلسي، الذي تفوق على نيوكاسل يونايتد، عندما يستضيف فريق المدرب ماوريتسيو ساري، يوم السبت، وأضاف إيمري: “علينا أن نستغل هذه الفرصة الكبيرة للاقتراب منهم”.

وأشار: “نتيجة السبت قد تعقد الأمور أو تحسنها”.

وسيراقب إيمري عن كثب غريمه مانشستر يونايتد المتألق مؤخرًا والذي يملك مثله 41 نقطة، عقب خامس انتصار له في الدوري على التوالي، تحت قيادة المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير.