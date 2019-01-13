مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد.. ماذا قال سولسكاير وبوكيتينو ودي خيا بعد خسارة السبيرز

أشاد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بأداء حارسه الإسباني دافيد دي خيا، الذي أنقذ ناديه من الخسارة أمام توتنهام، في قمة مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ويمبلي.

وقال سولسكاير خلال تصريحات بعد المباراة:”من الرائع أن تلعب خارج ملعبك أمام توتنهام وتهزمه، وفقدنا السيطرة على المباراة في الشوط الثاني عندما غيّروا أسلوبهم، ولكن هذا مسموح عندما تمتلك حارس مرمى جيدًا”.

وأضاف سولسكاير:”عندما تمتلك سرعة أنطونيو مارسيال، وماركوس راشفورد، وذكاء بول بوغبا، وجيسي لينجارد، يكون الاعتماد في الهجوم على السرعة، وماركوس أحرز هدفًا رائعًا، والتمرير من بوغبا كان نصف الهدف”.

وتابع:”لقد رأينا توتنهام وهو يلعب، واعتقدنا أن هذه هي الطريقة المناسبة اليوم، ومن الجيد أن يكون لدينا ذلك، وأعتقد أننا أظهرنا أننا أتينا إلى هنا للمنافسة والفوز، وتحديدًا في الشوط الأول”.

وعن دي خيا قال سولسكاير:”إنه مذهل، وهذا واضح، فقد قام بـ11 تصديًا، لقد دافعنا جيدًا كفريق، وعندما تلعب أمام هاري كين تتعرض دائمًا للاختبار، لقد كان أداءً متكاملًا منا”.

واختتم سولسكاير:”أُدرك لماذا أنا هنا، وأعرف جيدًا طبيعة عملي، وأقوم بما أستطيع لأساعد الفريق، ونحن في مانشستر يونايتد نتوقع أن نفوز بكل مباراة”.

من جهته أشاد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، بأداء لاعبيه رغم الخسارة 0/1 أمام مانشستر يونايتد.

وقال بوكيتينو، خلال تصريحات عقب المباراة:”أنا سعيد للغاية، وفخور بأداء اللاعبين، بعد 4 سنوات ونصف السنة (على رأس الفريق)، والشوط الثاني كان أفضل أداء أشاهده للسبيرز، لقد كان رائعًا”.

واستدرك:”لكن تصديات الحارس دافيد دي خيا الـ11 كانت مبهرة، وفي كرة القدم تستحق الفوز أحيانًا، لكن لا تحصل عليه، لذلك نحن نحب هذه اللعبة”.

وأضاف بوكيتينو:”سيطرنا على الشوط الأول، لكننا لم ننظم أنفسنا بشكل جيد، كما أننا خسرنا سيسوكو، لذلك استقبلنا الهدف الأول”.

وأردف:”مانشستر يونايتد تراجع في الشوط الثاني، لكن أن تلعب أمام هذه الطريقة، وتخلق 11 فرصة، فذلك شيء مذهل، وأشعر بالفخر، وقد أنهيت اللقاء بهذا الشعور الجيد، لقد لعب الفريق بطريقة لا تصدَّق، وكل من شاهد المباراة سيشعر بذلك”.

وعن إصابة هاري كين قال بوكيتينو:”ما يقلقني هو التعامل السيئ معه في اللحظات الأخيرة، ولديه بعض الورم في كاحله، وكان يعرج بعد المباراة، وسون سيرحل إلى كأس آسيا، وإذا كان كين يعاني من إصابة ستكون خسارة هائلة لنا”.

أما المتألق دافيد دي خيا فقال:”فزنا أمام فريق كبير، وسيطرنا على الشوط الأول، لكن خلال الشوط الثاني كانت لديهم بعض الفرص، وأحسست بشعور رائع مع أول تصدييْن، لقد كانت مباراة رائعة”.

وعن أفضل إنقاذ له في المباراة، قال الحارس الإسباني:”لا أتذكر بعض التصديات، لذلك لن أقوم باختيار أفضلها”.

وأردف:”المدرب (سولسكاير) جلب بعض السعادة معه، واللاعبون يلعبون بشكل رائع، والفريق قوي الآن، وهذا هو مانشستر يونايتد الحقيقي”.