ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام (صورة)

صعق مانشستر يونايتد منافسه توتنهام، الأحد، وتغلب عليه 1/0 في قمة منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ويمبلي.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة طولية من بول بوغبا.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز الخامس تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولسكيار، الذي عُيِّن بديلًا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 48 نقطة في المركز الثالث.

وشهدت الجولة ذاتها فوز ليفربول 1/0 على برايتون، وتشيلسي 2/1 على نيوكاسل، وخسارة آرسنال 0/1 أمام ويستهام، وفوز إيفرتون 2/0 على بورنموث.

وتختتم مباريات الجولة الـ 22 بمباراة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون، غدًا الإثنين.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوز مانشستر يونايتد على توتنهام:

1. ليفربول 47 نقطة.

2. مانشستر سيتي 50 نقطة.

3. توتنهام 48 نقطة.

4. تشيلسي 47 نقطة.

5. آرسنال 41 نقطة.

6. مانشستر يونايتد 41 نقطة.