موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق مانشستر يونايتد منافسه توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 22 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، على استاد ويمبلي.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، مزاحمًا الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الترتيب، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 38 نقطة.

توتنهام يضع نصب عينيه الصعود إلى المركز الثاني بديلاً لمانشستر سيتي صاحب الـ50 نقطة، بينما يأمل مانشستر يونايتد في استكمال مسيرة الانتصارات وتحسين مركزه، تحت قيادة مدربه المؤقت جونار سولشاير.

ونجح سولشاير في قيادة مانشستر يونايتد لتحقيق 4 انتصارات متتالية بمسابقة الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي وهدرسفيلد تاون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد لينعش آماله في التأهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما حقق فوزًا خامسًا على ريدينغ بهدفين دون مقابل ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين بملعب “أولد ترافورد”، انتهت بفوز توتنهام بثلاثية نظيفة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت القاهرة، الـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة bienSports 2 HD.