تقارير.. غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أبرز المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تضع غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق الموسم المقبل، خلفا للمدرب المؤقت النرويجي أولي سولشاير.

وأكدت الصحيفة أن تصريحات دانييل ليفي، رئيس توتتهام، ورغبة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في البقاء في منصبه مدة أطول دفعت إدارة مانشستر يونايتد للبحث عن بديل لمرشحها الأول.

ومدد ساوثغيت عقده مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حتى نهائيات كأس العالم 2022 ولا يفكر في ترك منصبه، لكن الصحيفة الإنجليزية اعتبرت أن تدريب فريق مانشستر يونايتد يعتبر فخرا لأي مدرب إنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن يونايتد سيقدم عرضاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لساوثغيت.

ولم يدرب ساوثغيت أي فريق منذ مغادرته فريق ميدلسبروه في 2009 حيث قضى في الفريق 3 مواسم، وتحمل بعدها مسؤولية تدريب منتخب الأمل الإنجليزي ثم المنتخب الأول الذي قاده في كأس العالم الأخيرة نحو المربع الذهبي واحتل المركز الرابع.