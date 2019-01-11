ساري ينتقد بايرن ميونخ بسبب مفاوضات ضم هودسون أودوي

وصف ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بايرن ميونيخ “بعدم الاحترافية” بعدما قال بطل ألمانيا إنه يريد ضم الجناح الشاب كالوم هودسون-أودوي من النادي اللندني.

ونقل العديد من وسائل الإعلام عن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي في بايرن، قوله: إن الفريق البافاري “يرغب حقًا في ضم” اللاعب البالغ عمره 18 عامًا.

ولم يكن ساري معجبًا بتصريحات لاعب وسط بايرن السابق.

وأبلغ ساري مؤتمرًا صحفيًا قبل مباراة نيوكاسل يونايتد في الدوري، غدًا السبت: “أعتقد أن هذا غير احترافي لأنك تتحدث عن لاعب مرتبط بعقد مع تشيلسي، لذا (بايرن) لم يحترم فريقنا. ثم لا أعلم ماذا أقول ولا أعلم الوضع الحالي”.

وأوضح مدرب نابولي السابق أنه يشعر بالرضا بشأن تطور هودسون-أودوي، ويرغب في بقائه مع النادي.

وأضاف: “أنا سعيد باللاعب لأنه يتطور ويتطور كثيرًا في الجانب الدفاعي. الآن هو بحاجة لتطوير بعض تحركاته بدون الكرة، لكنه يعمل بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي، لذا أنا سعيد باللاعب وأتمنى استمراره في المستقبل”.

وصنع هودسون-أودوي الهدفين في الفوز 2-صفر على نوتنجهام فورست في الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي رفض عرضين من بايرن مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني (38.4 مليون دولار).

وشارك الجناح الذي تخرج في أكاديمية تشيلسي في الخسارة 1-صفر أمام توتنهام هوتسبير، في ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.