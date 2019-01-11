يورغن كلوب يرد على اتهام نادي ليفربول بتعمد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي

ردّ المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، التي قال فيها إنه يُفضل المنافسة في 4 بطولات.

وخرج ليفربول من الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين بالخسارة 1/2 أمام تشيلسي في سبتمبر الماضي، ومن الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة 1/2 أمام وولفرهامبتون، وفضّل كلوب الدفع بتشكيلة احتياطية في المباراة الثانية.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول وبرايتون، عن لعب مباراة واحدة أسبوعيًا: “هذا هو الرتم الذي أفضّله، وهذا لا يعني أننا تعمدنا الخروج من الكأس، فنحن واجهنا تشيلسي على ملعبنا ثم وولفرهامبتون بالخارج، وكان علينا إجراء تغييرات لمواجهة قوة المباريات”.

وأضاف كلوب “غوارديولا قال إنه يُفضل المنافسة في 4 بطولات، وأنا أيضًا أفضل نفس الأمر”.

وألمح غوارديولا إلى تعمد كلوب خروج فريقه ليفربول من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويلعب ليفربول مباريات في المتناول في يناير، قبل أن يواجه بايرن ميونيخ، ومانشستر يونايتد، الشهر المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

وعن مواجهة برايتون قال كلوب: “من الصعب أن تتواجد بهذا المركز (13) في الدوري الإنجليزي وليس لديك المال، دانك ودافي مدافعان رائعان، وتقريبًا يقدمان أفضل موسم في الدوري الإنجليزي مع ستيفانس، سنحاول القيام بكل شيء لتحقيق الفوز”.