أوناي إيمري: صفقات آرسنال في سوق الانتقالات الشتوي ستقتصر على الإعارة

قال أوناي إيمري مدرب آرسنال، إن فريقه يتطلع للتعاقد مع لاعبين يضمنون له إنهاء الموسم بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن نشاط النادي في سوق الانتقالات الحالي سيقتصر فقط على صفقات إعارة.

ويحتل آرسنال، الذي غاب عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري في الموسمين الماضيين، المركز الخامس حاليًا برصيد 41 نقطة، لكن إيمري دعا الجماهير إلى عدم توقع صفقات دائمة في يناير.

وأبلغ إيمري مؤتمرًا صحفيًا قبل مواجهة خارج الأرض أمام ويستهام يونايتد، غدًا السبت: “لا يمكننا التعاقد مع لاعبين دائمين. الصفقات ستكون فقط على سبيل الإعارة”.

وأشار المدرب الإسباني إلى صعوبة التعاقد مع لاعبين في يناير، لكنه قال إن النادي يراقب الأمور عن كثب.

وأضاف إيمري: “أعلم أن النادي يدرس إمكانات أكثر من لاعب؛ لاختيار من يستطيع المساعدة من خلال الأداء بقوة. لو استطعنا العثور على لاعب يملك الأشياء التي نرغبها وأن يكون مختلفًا عن بقية اللاعبين الموجودين في التشكيلة فإننا سنفعل”.

وشهدت إستراتيجية آرسنال في سوق الانتقالات في المواسم الأخيرة لاعبين ينهون عقودهم وينتقلون بعدها بالمجان، والأخير كان آرون رامسي المتوقع أن ينضم إلى يوفنتوس بعد نهاية الموسم؛ بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد.

وقال إيمري: “ناقشت معه كل الأمور.. رد فعله كان جيدًا جدًا في التدريبات والمباريات وقدّم عروضًا طيبة”.

وتابع: “أتمنى أن ينصب كل تركيزه على مباراة ويستهام، غدًا”.