الإصابات تجبر نادي ليفربول على دخول “الميركاتو”

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي موقفًا لا يحسد عليه، في ظل الإصابات التي ضربت خط دفاع الفريق في الفترة الأخيرة.

ويعاني الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول من غياب 3 مدافعين بداعي الإصابة، وهم جو غوميز، والكاميروني جويل ماتيب، وأخيراً الكرواتي ديان لوفرين.

وقالت صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن الإصابات المتتالية التي تعرض لها مدافعو ليفربول أجبرت كلوب على البحث عن بدائل أخرى في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت إلى أن كلوب يرغب في ضم جيمس تاركوفيسكي، لاعب نادي بيرنلي، لتعزيز دفاعات الريدز، قبل مراحل الحسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البرمييرليغ، ودوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه ليفربول نادي بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16.

وأكدت أن نادي بيرنلي لا يمانع في انتقال تاركوفيسكي، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى ليفربول، ولكن بشرط الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو أن إدارة ليفربول لا ترغب في شراء اللاعب بهذا المقابل، وبدأت في مفاوضات مع مسؤولي بيرنلي للتعاقد مع تاركوفيسكي على سبيل الإعارة، بنية الشراء، إذا ما أثبت اللاعب وجوده رفقة الريدز.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة صعبة خارج أرضه أمام برايتون يوم السبت المقبل، في المرحلة الـ22 من البريمييرليغ، حيث يتصدر الريدز المسابقة بفارق 4 نقاط عن الوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي.

ويفاضل كلوب بين البرازيلي فاببينيو والهولندي فينالدوم للدفع بأحدهما بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك في خط الدفاع خلال مباراة برايتون.