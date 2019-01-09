توتنهام يعلن تأجيلًا جديدًا لموعد افتتاح ملعبه

لن ينتقل توتنهام هوتسبير لملعبه الجديد حتى مارس أذار على أقل تقدير، بعدما أعلن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن خوض مزيد من المباريات في ويمبلي.

وستقام مباريات توتنهام على أرضه أمام واتفورد في 30 يناير كانون الثاني ونيوكاسل يونايتد في الثاني من فبراير شباط وليستر سيتي في العاشر من فبراير، وكذلك مواجهته في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند في 13 فبراير على ملعب ويمبلي.

وكان من المقرر افتتاح الاستاد الجديد الذي بني في مكان ملعب توتنهام القديم وايت هارت لين ويسع 62 ألف متفرج في سبتمبر أيلول الماضي، لكن سلسلة من التأجيلات أخرت موعد الافتتاح.

واعتذر مسؤولو النادي للجماهير مرة أخرى عن هذا التأجيل الجديد.

وقال النادي في بيان، إن الشهر الماضي شهد العديد من الأعمال الفنية المتعلقة بالتجهيزات واختبار المباني.

وتابع: “نتواصل الآن مع المقاولين وجهاز مراقبة أعمال البناء في المنطقة للوقوف على المواعيد الخاصة بالتسليم”.

وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام: “أتوجه بالاعتذار لجماهير النادي وأشكرهم على صبرهم المتواصل.

وتابع: “سنطلب الآن من الجهات المعنية وضع مواعيد لاختبار المباني والمنشآت والكشف عن المزيد من المعلومات في غضون أسبوعين أو ثلاثة”.

وإذا نجح توتنهام في التقدم للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي وأوقعته القرعة في مواجهة على أرضه في 16 أو 17 فبراير شباط، فإن هذه المباراة ستقام أيضًا على ويمبلي.

وسيخوض توتنهام مباراته الأولى على أرضه في مارس آذار أمام الغريم آرسنال.

ويملك توتنهام إمكانية لعب جميع مبارياته المتبقية على أرضه في ويمبلي، إذا دعت الضرورة لذلك لكن الكثير من مشجعيه ضاقوا ذرعا من السفر إلى ملعب ويمبلي.