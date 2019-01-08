الاتحاد الإنجليزي يحقق في مزاعم عن تحية نازية أداها هينيسي لاعب كريستال بالاس

يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مزاعم عن قيام وين هينيسي، حارس مرمى كريستال بالاس الإنجليزي، بأداء تحية نازية في صورة جماعية مع زملائه في الفريق.

وظهر لاعب ويلز الدولي وهو يرفع ذراعه اليمنى في الهواء، في صورة نشرها الألماني ماكس ماير، لاعب وسط كريستال بالاس، على “إنستغرام”.

ونفى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أداء هذه التحية، وزعم على تويتر أنه كان ينادي على الشخص الذي التقط الصورة.

وقال هينيسي: “ظهرت في الصورة وكأنني أؤدي تحية معينة وهي تحية غير مقبولة.

“أؤكد للجميع أنني لم أفعل ذلك أبدًا، وأن أي تشابه بين حركة قمت بها وبين هذه التحية ما هو إلا محض مصادفة. فأنا أدعم المحبة والسلام”.

وقال الاتحاد الإنجليزي، إنه أحيط علمًا بالواقعة ويحقق في ملابساتها حاليًا.

ونشر ماير الصورة بعد فوز فريقه 1-صفر على ضيفه جريمسبي تاون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت الماضي.

وشارك هينيسي، الذي استدعي لينضم إلى التشكيلة الأساسية لكريستال بالاس، في 81 مباراة دولية مع ويلز، وساعد في تأهل منتخبها إلى الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا 2016.