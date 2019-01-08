نادي ليفربول يواجه أزمة دفاعية كبيرة

من المفترض أن يبتعد الكرواتي ديان لوفرين مدافع ليفربول متصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لبعض الوقت عقب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الخسارة أمام ولفرهامبتون واندرارز، ضمن منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس.

وخرج لوفرين من الملعب في الدقيقة السادسة، وتم الزّج بالمدافع الهولندي كي-يانا هوفر (16 عامًا).

ومع ابتعاد ثنائي قلب الدفاع جو غوميز، وجويل ماتيب، ومع عدم الدفع بفيرجيل فان ديك، أمام ولفرهامبتون، شغل لاعب الوسط فابينيو مركز قبل الدفاع.

وقال كلوب عندما سُئل عن إصابة لوفرين:”إنها في عضلات الفخذ الخلفية، وهذا ما سمعته، ولم يكن هناك أي أدلة على ذلك من قبل، وسألت الجميع ولم يكن هناك أي إشارة على الإطلاق، ولذا فقد كان لزامًا عليَّ أن اتخذ القرار، لقد حاولنا القيام بكل ما بوسعنا، وبالطبع، فإنه في المقابل لم يكن من المنطقي الدفع بصبي يبلغ من العمر 16 عامًا منذ البداية، ويجب ألا تدفع به، بل عليك الانتظار حتى يكون مستعدًا تمامًا، لكنه أدَّى بشكل جيد، وهكذا تمضي الأمور في بعض الأحيان…عندما تحتاج أي لاعب حقًا فالأمر يتعلّق بمدى تميز مستواك وليس عمرك، وقد قام بعمل جيد، ولهذا فإن الأمور على ما يرام، وهذا كل ما في الأمر”.

ولم يستطع كلوب تحديد المدة التي سيغيب فيها لوفرين.

وسيلعب ليفربول، الذي يتصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أربع نقاط على مانشستر سيتي، أمام مضيفه برايتون آند هوف البيون يوم السبت المقبل.