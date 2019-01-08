رئيس بنفيكا: الأموال لن تكون عائقًا أمام التعاقد مع مورينيو

قال رئيس نادي بنفيكا البرتغالي لويس فيليبي فييرا، إن ناديه يسعى للتعاقد مع جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال فييرا في تصريحات أبرزتها صحيفة “الديلي ميرور”، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن الأموال لن تكون عائقًا في تعاقد بنفيكا مع مورينيو.

وأكد رئيس بنفيكا أن الإعلان الرسمي للتعاقد مع مورينيو ربما يتم الأسبوع المقبل، وسيكون البرتغالي مدربًا للفريق، خلفًا للمدرب المؤقت برونو لاج.

وتابع فييرا بقوله: “أنا صديق مقرب من مورينيو، وهو مدرب مطلوب في أي نادٍ كبير، ولكنني لم أحسم الموقف معه حتى الآن”.

وأردف: “إذا وافق مورينيو على تدريب بنفيكا فإنه سيكون موضع ترحيب هنا في النادي، والأموال لن تكون عائقًا أمام تعاقدنا مع مدرب مميز مثله”.

ويحتل بنفيكا حاليًا المركز الثالث في الدوري البرتغالي بفارق 7 نقاط عن المتصدر بورتو، ونقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني سبورتنغ براغا.

وتعرض مورينيو للإقالة من منصبه في مانشستر يونايتد، بعد أن خسر الفريق مباراته أمام ليفربول 1-3 في البريمييرليغ، وتم تعيين النرويجي أولي غونار سولشاير بدلاً منه.

وحقق سولشاير 5 انتصارات متتالية مع مانشستر يونايتد منذ توليه المسؤولية.