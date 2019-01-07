أهداف مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون.. الريدز يتأخر 1/2 (فيديو)

سجل راؤول خيمينيز لفريقه وولفرهامبتون في المباراة التي تجمعه مع ليفربول، على ملعب مولينيو، ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وارتكب جيمس ميلنر لاعب ليفربول خطأ في وسط الملعب، ليستغلها راؤول خيمينيز ويسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 38.

وتعادل ديفوك أوريغي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

ومن تسديدة مذهلة تقدم روبين نيفيز لوولفرهامبتون في الدقيقة.

وقرر الألماني يورغن كلوب المدير الفني ليفربول إجلاس ثلاثي الهجوم، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، على دكة الاحتياط.

وولفرهامبتون 1 × 0 ليفربول | هدف خيمينز pic.twitter.com/f82l6a4T6E — @grp_moo5a10 (@grp_moo5a4) ٧ يناير ٢٠١٩

وفاز ليفربول على وولفرهامبتون في آخر 4 مباريات من الدوري الإنجليزي، لكن الريدز خسر 1/2 في يناير الماضي في دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في مايو المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأهلت أندية مانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد إلى دور الـ 64.