ريال مدريد يوافق على عرض آرسنال للتعاقد مع جيمس رودريغيز

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، أن ريال مدريد الإسباني أعطى موافقته على عرض قدمه آرسنال للحصول على النجم الكولومبي جيمس رودريغيز، المعار إلى بايرن ميونخ.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ميرور”، فإن آرسنال تقدم بعرض قيمته 70 مليون يورو للظفر بخدمات رودريغيز، الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد وافق على عرض آرسنال، رغم امتلاك بايرن ميونخ أحقية شرائه قبل نهاية الموسم مقابل 42 مليون يورو.

ويملك بايرن ميونخ بندًا في عقده مع رودريغيز، يسمح له بإمكانية التعاقد معه بعقد دائم.

ووفقًا لتقارير سابقة، فإن رودريغيز، البالغ من العمر 27 عامًا، لا يريد البقاء داخل ملعب أليانز أرينا.

وسجل رودريغيز 36 هدفًا في 11 مباراة مع ريال مدريد، و32 هدفًا في 108 مباريات مع بورتو، و11 هدفًا في 50 مباراة مع بايرن ميونخ.