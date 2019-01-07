بيب غوارديولا: فرص مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي تتوقف على دي بروين

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فرص فريقه في التقدم على ليفربول والدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تتوقف على احتفاظ لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين بلياقته خلال ما تبقى من الموسم.

ولعب دي بروين دورًا فعالًا خلال رحلة تتويج مانشستر سيتي باللقب الموسم الماضي، لكن الإصابات قلصت مشاركاته إلى 6 مباريات فقط بالدوري هذا الموسم.

وقال غوارديولا بعد الفوز 7/0 على روتردام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأحد: “تحدثت كثيرًا عن مدى أهمية كيفن ودونه لما كان التتويج ممكنًا”.

وأضاف “في الموسم الماضي لعب بشكل مذهل، وأتمنى أن يساعدنا في النصف الثاني من الموسم لأننا في حاجة إليه”.

وشارك دي بروين، الذي سجل 8 أهداف وصنع 16 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، لأكثر من ساعة أمام روتردام وبدا في حالة بدنية جيدة.

وتابع غوارديولا “لقد عاد الآن وسيكون منتعشًا ذهنيًا وبدنيًا وسيساعدنا بإبداعه في الثلث الأخير بالملعب وفي القتال على اللقب”.

ويتأخر مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول.