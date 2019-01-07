يورغن كلوب: نابي كيتا سيتأقلم بشكل أكبر ويصبح أكثر تأثيرًا مع نادي ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إن نابي كيتا لاعب وسط الفريق لا يزال يتأقلم مع أجواء البطولة وسيكون له المزيد من التأثير على الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وكانت بداية كيتا، الذي انضم لليفربول قادمًا من رازن بال شبورت لايبزيغ، مشجعة في مسيرته بإنجلترا، قبل أن يتعرض لمجموعة من الإصابات البسيطة، إضافة إلى تراجع في المستوى، ما أدى إلى تقليص مُدد مشاركاته.

وخاض اللاعب الغيني ثماني مباريات منذ البداية من بين 21 خاضها ليفربول في الدوري، وقال كلوب إن اللاعب بحاجة لزيادة جرعة الثقة قبل أن يتمكن من استعادة مستواه الذي قاد ليفربول لدفع 50 مليون جنيه إسترليني (63.72 مليون دولار) لضمه من لايبزيغ.

وأضاف كلوب قبل لقاء ولفرهامبتون واندرارز في كأس الاتحاد الإنجليزي: “أنا سعيد بشدة بما يمر به نابي، لكن هل يمكن ان تزداد ثقته خلال المباريات؟ نعم”.

وأضاف: “هل هو بالفعل اللاعب الذي قدم أفضل مستوياته مع لايبزيغ؟ لا، فلا يزال يتأقلم وهذا هو الوضع حاليًا… هناك الكثير الذي ينتظره ويمكنه إحداث الكثير من التأثير في كل مباراة يخوضها”.

ويأتي كيتا خلف جورجينيو فينالدم وجوردان هندرسون وجيمس ميلنر وزميله الوافد الجديد فابينيو في ترتيب لاعبي خط الوسط، لكن من المحتمل أن يبدأ أمام ولفرهامبتون إلى جانب آدم لالانا.