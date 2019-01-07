القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يأمل نادي ليفربول في انتفاضة قوية ضد وولفرهامبتون، عندما يحل ضيفًا على الأخير، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي بملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديا وولفرهامبتون وليفربول في غضون 17 يومًا، بعدما سبق وأن التقى الفريقان على ملعب “مولينيو”، يوم 21 ديسمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة “البريميرليغ”.

ويسعى ليفربول لمواصلة تفوقه أمام وولفرهامبتون وتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده في الدور الخامس من منافسات البطولة.

ويدرس يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم بهدف منح الفرصة أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المباريات عبر تطبيق سياسة “المداورة”.

وأشار كلوب إلى أن الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه سيعود لحراسة عرين ليفربول أمام وولفرهامبتون بدلاً من البرازيلي أليسون مبديًا دعمه وثقته الكاملة في إمكانيات الحارس البديل.

وحال التعادل فقط تعاد المباراة ولكن على ملعب “أنفيلد”، وفقًا للوائح الرسمية للبطولة العريقة.

ولم يفز ليفربول بالكأس منذ 2006، أما الدوري فلا يزال يبحث عنه منذ موسم 1989-1990.

ويقدم ليفربول موسمًا ممتازًا جعله مرشحًا بقوة لاستعادة اللقب المفقود منذ ما يقرب من 3 عقود.

ويتعرض النادي لانتقادات مستمرة لغيابه الطويل عن منصات التتويج.

وخسر ليفربول مع كلوب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019 ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربعًا مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة “Bein Sports HD2″، ويعلق عليها سوار الذهب.