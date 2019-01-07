موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

يصطدم فريق ليفربول، بنظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم الاثنين، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالدور التمهيدي، على ملعب “مولينيكس”.

وفي حالة التعادل فقط تعاد المباراة ولكن على ملعب “أنفيلد”، وفقًا للوائح الرسمية للبطولة العريقة.

ويدخل الفريقان المباراة بعد الخسارة في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، حيث خسر ليفربول أمام مانشستر سيتي في قمة الجولة 2-1، وخسر وولفرهامبتون أمام كريستال بالاس 2-0.

في الموسم الماضي، خرج ليفربول من الدور الرابع على يد وست بروميتش بعد الخسارة على أرضه 3-2، وهي المباراة التي شهدت تطبيق خاصية الـvar للمرة الأولى في تاريخ الكرة الإنجليزية، أما وولفرهامبتون فقد فشل في التقدم إلى ما بعد الدور الثالث بعدما خسر أمام سوانزي سيتي 2-1 بعد التعادل أولاً سلبيًا.

ستكون هذه المباراة رقم 102 في تاريخ الفريقين، وقد لعب الفريقان مباراتين ضد بعضهما فقط منذ عام 2012، حيث فاز وقتها الريدز 3-0، والمفاجأة أن وولفرهامبتون هو الأكثر فوزًا في هذه المباراة بـ50 مناسبة سابقة، بينما فاز ليفربول بـ35 فقط مع التعادل في 17 مرة، وكانت آخر مواجهة الشهر الماضي في الدوري وفاز الريدز 2-0 عندما سجل محمد صلاح الهدف الأول وصنع الثاني لفان دايك.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربعًا مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة “Bein Sports HD2″، ويعلق عليها سوار الذهب.