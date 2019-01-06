اعتقال واين روني في أحد مطارات أمريكا لهذا السبب (صورة)

اعتقلت السلطات الأمريكية النجم الإنجليزي واين روني في أحد المطارات بالولايات المتحدة بسبب السكر العلني والتلفظ بالشتائم وهو ما يعتبر جريمة صغيرة يعاقب عليها القانون.

وجاء الحادث في ولاية فيرجينيا في مقاطعة لودون وأطلق سراح النجم الإنجليزي، قبل أن يقرر القاضي تغريمه مبلغ 25 دولارًا.

ويعرف عن النجم السابق لمانشستر يونايتد والهداف التاريخي للفريق والمنتخب الإنجليزي إدمانه شرب الكحول ولعب القمار.

ويعيش روني في الولايات المتحدة الأمريكية ويلعب في فريق دي سي يونايتد وقدم موسمًا جيدًا برفقة فريقه.

وحسب صحيفة ” دايلي ميل ” فالغرامة الصغيرة تكلف واين روني 4 دقائق و43 ثانية لكسبها لكون إيراداته السنوية كبيرة جدًا.

وكان النجم الإنجليزي قد عوقب بسبب القيادة في حالة سكر بالمنع من قيادة سيارته 13 شهرًا و100 يوم من الخدمات الاجتماعية.