المخضرم جيرمين ديفو ينضم إلى غلاسكو رينغرز

قال بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، إن مهاجمه جيرمين ديفو انتقل إلى غلاسكو رينغرز الإسكتلندي، لمدة 18 شهرًا، على سبيل الإعارة، لينضم إلى زميله السابق بالمنتخب الإنجليزي والمدرب الحالي للفريق ستيفن جيرارد.

وأضاف النادي أن ديفو، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي لم يظهر إلا كبديل في 4 مباريات بالدوري هذا الموسم، سيظل في رينغرز حتى 2020، لكن بورنموث يملك خيار استعادته في يوليو.

وأبلغ جيرارد موقع رينغرز في الإنترنت:”سعيد بوجود جيرمين في رينغرز، فهو مهاجم يملك موهبة استثنائية وخبرة كبيرة، وسجل أهدافًا لكل الأندية التي لعب فيها”.

وأضاف:”سيكون إضافة كبيرة للفريق، ونتطلع لانضمامه للتشكيلة في الأسبوع الحالي”.

وشارك ديفو، الذي سبق له اللعب لأندية ويستهام يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، وسندرلاند، في 34 مباراة خلال فترته الثانية مع بورنموث وأحرز 4 أهداف.

وسجل اللاعب المخضرم 162 هدفًا في الدوري الممتاز في 496 مباراة في مسيرته التي تمتد إلى 24 عامًا والتي شهدت مشاركته في 57 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.