مانشستر سيتي يكتسح روثيرهام يونايتد ويتأهل لدور الـ 32 بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

اكتسح مانشستر سيتي منافسه روثيرهام يونايتد 7/0، في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل إلى دور الـ 32.

وسجل أهداف مانشستر سيتي رحيم سترلينغ (12)، وفيل فودين (43)، وغابرييل خيسوس (53)، ورياض محرز (73)، ونيكولاس أوتاميندي (78)، وليروي ساني (85)، كما سجل لاعب من الفريق المنافس هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه.

كما تأهل إلى الدور ذاته أولدهام اتلتيك بعدفوزه 2/1 على فولهام، وميلوول بفوز 2/1 أيضًا على هال سيتي،

وكانت أندية تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد وآرسنال وإيفرتون قد تأهلت إلى الدور ذاته، في حين يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون يوم الإثنين.

كاس الاتحاد الانجليزية | مانشستر سيتي 7 × 0 روتردام يونايت | هدف السابع مانشستر سيتي ساني HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/cDmqW6O9Ux — فهد يقول لكم ادعو ان الله يسعده (@Jan4044) ٦ يناير ٢٠١٩

كاس الاتحاد الانجليزية | مانشستر سيتي 6 × 0 روتردام يونايت | هدف السادس مانشستر سيتي HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/WyRPzQXqpl — فهد يقول لكم ادعو ان الله يسعده (@Jan4044) ٦ يناير ٢٠١٩

كاس الاتحاد الانجليزية | مانشستر سيتي 5 × 0 روتردام يونايت | هدف الخامس مانشستر سيتي رياض محرز HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/vv0AWrbCjh — فهد يقول لكم ادعو ان الله يسعده (@Jan4044) ٦ يناير ٢٠١٩

كاس الاتحاد الانجليزية | مانشستر سيتي 4 × 0 روتردام يونايت | هدف الرابع مانشستر سيتي HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/YnNjVrQ3Ya — فهد يقول لكم ادعو ان الله يسعده (@Jan4044) ٦ يناير ٢٠١٩