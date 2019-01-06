مانشستر سيتي يكتسح روثيرهام يونايتد ويتأهل لدور الـ 32 بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

مانشستر سيتي يكتسح روثيرهام يونايتد ويتأهل لدور الـ 32 بكأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اكتسح مانشستر سيتي منافسه روثيرهام يونايتد 7/0، في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل إلى دور الـ 32.

وسجل أهداف مانشستر سيتي رحيم سترلينغ (12)، وفيل فودين (43)، وغابرييل خيسوس (53)، ورياض محرز (73)، ونيكولاس أوتاميندي (78)، وليروي ساني (85)، كما سجل لاعب من الفريق المنافس هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه.

كما تأهل إلى الدور ذاته أولدهام اتلتيك بعدفوزه 2/1 على فولهام، وميلوول بفوز 2/1 أيضًا على هال سيتي،

وكانت أندية تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد وآرسنال وإيفرتون قد تأهلت إلى الدور ذاته، في حين يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون يوم الإثنين.

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