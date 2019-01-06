بيب غوارديولا يريد استخدام طائرة دون طيار في تدريبات مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، الأحد، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي يريد استخدام طائرة دون طيار في تدريبات الفريق.

وبحسب صحيفة “صن” فإن بيب غوارديولا، يريد أن يرى تدريبات الفريق من الأعلى، عبر تصويرها بطائرة بدون طيار، وأن المدرب الإسباني طلب من موظفي النادي أخذ دروس في كيفية التحكم بالطائرات التي تحلق بدون طيار، لتصوير تدريبات الفريق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من مانشستر سيتي: “غوارديولا لديه عين مذهلة ترى التفاصيل، وهو دائمًا ما يبحث عن طرق لتحسين العمل، كان يبحث عن فكرة من أجل التطوير، وشخص ما ذكر فكرة الطائرات بدون طيار”.

وأضاف: “كان أحد اللاعبين يملك واحدة وتم استخدامها خلال جلسة تدريبية، وأدرك الجميع أنها كانت طريقة رائعة لتسجيل اللقطات التي سيتم عرضها للاعبين، وسوف تساعد في إظهار الطرق وأساليب اللعب وشكل الفريق في أوقات معينة”.

وأشارت “صن” إلى أن أي شخص يرغب في امتلاك طائرة بدون طيار كهواية فهو لا يحتاج لترخيص، أما في حالة رغبة امتلاكها من أجل العمل فيجب الحصول على دورة تكلفتها 1000 جنيه إسترليني.

وسبق أن استخدم ديفيد باودليلي مدرب تشارلتون أتلتيك تحت 14 عامًا هذه الفكرة، وأكد أنها تساعده في السيطرة على تدريبات الفريق ورؤية اللاعبين من الأعلى.

وحظر مانشستر يونايتد أي حركة طائرات بدون طيار، العام الماضي، بالقرب من ملعب تدريباته لتجنب تجسس المنافسين.